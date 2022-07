Aspettando The Last of Us Remake: un video mostra i dettagli nascosti del gioco per PS3

Uno degli annunci che hanno fatto più scalpore alla scorsa Summer Game Fest è quello del remake di The Last Of Us Parte I per PC e PS5. L'imminente arrivo del gioco, previsto per il 2 settembre 2022, ha spinto moltissimi giocatori a rigiocare il primo The Last Of Us su PS3, in preda alla nostalgia per il capolavoro di Naughty Dog.

Tra questi fan vi è anche lo YouTuber Speclizer, che ha pubblicato sul suo canale una collezione dei più impressionanti dettagli di The Last Of Us su PS3. Il video, che dura circa otto minuti, è disponibile anche in cima a questa notizia. Quelli messi in luce da Speclizer sono dei dettagli veramente minuti, che potrebbero passare inosservati ai più anche dopo diversi playthrough del gioco.

Per esempio, lo YouTuber ha scoperto che i bottoni della camicia di Joel contengono la scritta "Naughty Buttons", un chiaro riferimento a Naughty Dog, lo studio che ha sviluppato il capolavoro della generazione PS3. Sempre legato a Naughty Dog è poi il peluche di Drake, il protagonista di Uncharted, storica serie PlayStation curata proprio dagli sviluppatori di Santa Monica.

Tra le altre sottigliezze messe in evidenza da Speclizer troviamo poi il morso di Tess, visibile ben prima che questo venga mostrato ai giocatori durante una cutscene del gioco, ma anche un commovente messaggio che si può ritrovare nell'ospedale visitabile verso il finale (e che può tranquillamente passare inosservato ad un playthrough poco attento).

Insomma, se avete amato The Last Of Us o se semplicemente faticate a tenere a freno l'attesa per il remake su PS5 e PC, il consiglio è quello di gettarvi subito nella visione del video che trovate in cima a questa notizia. Intanto, poi, potete rinfrescarvi la memoria sul gioco di Naughty Dog, ripercorrendo la storia di Ellie e Joel in The Last of Us oppure leggendo le migliori barzellette di Ellie nel gioco Sony.