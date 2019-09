Aspettando The Legend of Zelda Link's Awakening: un piccolo sguardo a due boss fight!

Mancano ormai pochissimi giorni alla pubblicazione del coloratissimo rifacimento di The Legend of Zelda: Link's Awakening: con una veste grafica completamente rivista, il gioco è quasi pronto ad approdare su Nintendo Switch.

Per ingannare l'attesa che ci separa dalla fatidica data di uscita, l'account Twitter giapponese della serie The Legend of Zelda ci offre un'interessante occasione per dare un piccolo sguardo a due delle boss-fight che affronteremo all'interno del gioco. In calce, potete infatti trovare due cinguettii, ognuno dei quali presenta in allegato una breve clip. All'interno dei brevi filmati possiamo osservare l'intrepido Link cercare di avere la meglio su due avversari. Particolarmente curioso è il secondo di questi: una sorta di commistione tra un genio della lampada ed un clown, la creatura emerge da un'anfora, alla quale resta legata mentre scaglia sfere infuocate attraverso l'arena. Siete pronti ad affrontare i pericolo della selvaggia Isola di Koholint?



Vi ricordiamo che il grande classico per Game Boy è pronto a presentarsi su Nintendo Switch a partire dal prossimo 20 settembre. Recentemente la Casa di Kyoto ha riassunto tutte le caratteristiche del gioco in un nuovo trailer italiano di The Legend Of Zelda Link's Awakening. Sulle pagine di Everyete trovate inoltre il nostro provato di Zelda Link's Awakening.