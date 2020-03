Aspettando The Witcher 4: tutti i giochi di The Witcher in sconto fino all'85% su PC

Mentre continuano a infrangersi i record di giocatori attivi su Steam, la piattaforma Valve non cessa di offrire al proprio pubblico interessanti promozioni e sconti.

Tra questi ultimi, troviamo in particolare un'iniziativa interamente dedicata a i videogiochi di The Witcher, offerti al pubblico con sconti compresi tra 50% e 85% del prezzo Steam. Un'occasione interessante per recuperare le avventure videoludico dello Strigo. Di seguito, trovate tutte le promozioni al momento attive:

The Witcher 3 Wild Hunt - Game of the Year Edition : disponibile a 14,99, con uno sconto del 75%;

: disponibile a 14,99, con uno sconto del 75%; The Witcher 3 Wild Hunt - Blood and Wine : disponibile a 7,99, con uno sconto del 60%;

: disponibile a 7,99, con uno sconto del 60%; The Witcher 3 Wild Hunt - Hearts of Stone : disponibile a 3,99, con uno sconto del 60%;

: disponibile a 3,99, con uno sconto del 60%; The Witcher 3 Wild Hunt - Expansion Pass : disponibile a 9,99, con uno sconto del 60%;

: disponibile a 9,99, con uno sconto del 60%; The Witcher 3 Wild Hunt : disponibile a 8,99, con uno sconto del 70%;

: disponibile a 8,99, con uno sconto del 70%; The Witcher 2 Assassins of Kings - Enhanced Edition : disponibile a 2,99, con uno sconto del 85%;

: disponibile a 2,99, con uno sconto del 85%; The Witcher - Enhanced Edition Director's Cut : disponibile a 1,19, con uno sconto del 85%;

: disponibile a 1,19, con uno sconto del 85%; The Witcher Adventure Game : disponibile a 1,49, con uno sconto del 85%;

: disponibile a 1,49, con uno sconto del 85%; Thronebraker - The Witcher Tales: disponibile a 9,99, con uno sconto del 50%;

In chiusura, vi ricordiamo che CD Projekt Red ha recentemente confermato di avere in cantiere un nuovo gioco di The Witcher , il cui sviluppo entrerà a pieno regime dopo la pubblicazione di Cyberpunk 2077.