Aspettando The Witcher 4, record per The Witcher 3: vendute quasi 30 milioni di copie!

Mentre iniziano ad emergere le prime conferme sull'inizio dei lavori su The Witcher 4, gli autori di The Witcher 3: Wild Hunt hanno reso noti i risultati commerciali conseguiti dal titolo.

All'interno del proprio Management Board Report relativo al 2019, CD Projekt Red ha infatti pubblicato i dati di vendita relativi all'apprezzato GDR. Ebbene, complessivamente, dal lancio alla fine dello scorso anno, il terzo capitolo delle avventure di Geralt di Rivia ha venduto quasi 30 milioni di copie, con un risultato pari precisamente a 28,2 milioni di unità!

A guidare la classifica è la versione PC di The Witcher 3: Wild Hunt, che conta da sola 12,4 milioni di copie. Medaglia d'argento per PlayStation 4, con 10,8 milioni di copie. Netto invece il distacco con la versione Xbox One, che totalizza 4,3 milioni di copie. A chiudere la classifica troviamo infine il porting di The Witcher: Wild Hunt per Nintendo Switch, che nonostante la tarda pubblicazione ha comunque totalizzato circa 700.000 copie vendute. Interessante anche la distribuzione geografica del successo commerciale, con Europa, Nord America e Asia che hanno assorbito rispettivamente il 37,2%, il 25,6% ed il 27,9% del totale vendite.



In chiusura, segnaliamo che CD Projekt Red ha recentemente confermato che non è previsto un nuovo rinvio per Cybperunk 2077.