Aspettando The Witcher 4: scoperto un nuovo Easter Egg di The Witcher 3!

Come ampiamente noto, sono moltissimi i segreti e Easter Egg nascosti in The Witcher 3: Wild Hunt, tra riferimenti a Game of Thrones, Kill Bill e persino Winnie the Pooh.

Dalla prima pubblicazione dell'acclamata avventura di Geralt di Rivia sono ormai trascorsi ben 7 anni, ma sembra che la community abbia ancora qualcosa da scoprire tra le lande di Novigrad. In particolare, un giocatore attivo in rete come "xLetalis" ha notato un simpatico dettaglio legato ad una delle quest parte dell'espansione Blood and Wine.

In quest'ultima, il nostro Strigo fa la conoscenza di Vivienne, una donna vittima di una maledizione che l'ha tramutata in parte in uccello. Come ben si addice al suo ruolo, Geralt si offre di aiutarla, ma al contempo l'avvisa con un monito che non tutti gli effetti dell'incantesimo potranno sparire. Una volta tornata pienamente umana, a Vivienne resteranno infatti gli stessi anni di vita dell'animale nel quale era stata tramutata. Nonostante ciò, la dama decide di accettare l'aiuto dello Strigo e, una volta spezzata la maledizione, fa ritorno sull'isola di Skellige.



Ebbene, il minuzioso giocatore ha deciso di testare il fato di Vivienne, scoprendo che alla donna sono stati concessi da CD Projekt RED solo 7 anni di vita. Se Geralt medita per almeno 2.500 giorni e fa ritorno nell'area, infatti, troverà infatti Vivienne senza vita presso la fortezza di Kaer Trolde Harbour. Su console, l'Easter Egg può essere scoperto anche accelerando lo scorrere del tempo.



Philipp Weber, Lead Quest Designer presso CD Projekt Red, ha commentato divertito la scoperta di questo piccolo segreto di The Witcher 3: Wild Hunt, ironicamente avvistato dalla community proprio sette anni dopo l'uscita del gioco. "Non sono certo che si tratti dell'ultimo segreto, - ha sottolineato - ma sicuramente siamo ormai agli sgoccioli". Nel frattempo, prosegue l'attesa del pubblico per notizie su The Witcher 4.