Aspettando The Witcher Sirius: Netflix accoglie la stagione 3 di The Witcher

Nell'ultimo periodo il mondo di The Witcher è stato investito da diversi rumor e news relative all'andamento del prossimo progetto spin-off dedicato all'iconico franchise ideato da CD Projekt Red: è arrivata un'ondata di licenziamenti per il team di The Witcher Sirius, ma il brand torna a risplendere anche con il suo adattamento televisivo.

In occasione dell'attesissima Summer Game Fest 2023, che dà ufficialmente il via alla stagione degli annunci relativi al mondo videoludico, sul palco dell'evento condotto da Geoff Keighley abbiamo assistito al trailer della terza stagione di The Witcher, il prodotto d'intrattenimento ideato per la piattaforma di streaming cinematografico Netflix.

Netflix si appresta ad accogliere la terza stagione di The Witcher nel corso di questa estate: come annunciato dal cast della serie, infatti, il 29 giugno 2023 sarà il momento del ritorno di Hnery Calvin sotto le vesti dell'amato Geralt di Rivia, insieme ad attori del calibro di Anya Chalotra, Freya Allan e Joey Batey negli altri personaggi che compongono l'universo cinematografico, videoludico e letterario di The Witcher. Siete pronti a rivedere il Witcher e a rivivere le sue avventure? Manca davvero poco al lancio del terzo capitolo dell'incredibile storia in esclusiva su Netflix. Nel mentre, i fan della controparte videoludica attendono con trepidante attesa che si conosca di più sul futuro della serie targata CD Projekt: nel corso dello scorso mese, infatti, abbiamo saputo che lo sviluppo di The Witcher Sirius è tornato di nuovo sui giusti binari.