Aspettando TLOU Parte 2, The Last of Us compie 7 anni: gli auguri di Druckmann!

Ci si appresta ormai ad entrare ufficialmente nella settimana che vedrà l'attesissimo The Last of Us Parte 2 approdare su PlayStation 4: ma prima c'è un'importante ricorrenza da festeggiare!

Esattamente 7 anni fa, infatti, Naughty Dog pubblicava su PlayStation 3 il primo The Last of Us, titolo che si sarebbe ben presto conquistato l'apprezzamento tanto del pubblico quanto della critica. A ricordare la ricorrenza è lo stesso Neil Druckmann, Vice Presidente della software house parte dei Worldwide Studios Sony e Director del gioco. Per celebrare il settimo anniversario del primo viaggio di Ellie e Joel, l'autore ricorda il 14 giugno 2013 con queste parole: "7 anni fa abbiamo pubblicato The Last of Us. Non avevamo idea del tipo di impatto che averebbe avuto su così tante persone. Grazie per essere partiti per questo viaggio in nostra compagnia".



Tra pochissimi giorni, la community videoludica potrà riprendere contatto con i due protagonisti dell'opera, incarnati ora da una Ellie ormai quasi adulta e un Joel sempre più maturo. Per i giocatori PS4 che hanno scelto di acquistare il gioco in versione digitale, ricordiamo che è già disponibile il disponibile il preload di The Last of Us Parte 2. Per ingannare l'attesa che ci separa da venerdì 19 giugno, ricordiamo inoltre un importante appuntamento: lunedì 15 giugno il nostro Francesco Fossetti sarà infatti in diretta su Twitch in compagnia di Salvatore Esposito. Con il noto attore di Gomorra, si parlerà proprio di The Last of Us Parte 2, non mancate!