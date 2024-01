Aspettando Tomb Raider I-III Remastered: il secondo capitolo risplende in Path Tracing

Da grande appassionato di Lara Croft (e chi non lo è?), il modder 'skurtyyskirts' si è servito degli strumenti creativi integrati da NVIDIA nell'editor di RTX Remix per attualizzare il comparto grafico di Tomb Raider 2 con tanto di illuminazione dinamica gestita interamente in Path Tracing.

Il progetto dello youtuber e programmatore indipendente prende spunto dall'analogo lavoro svolto dagli autori di Half-Life 2 RTX Remix per stravolgere l'aspetto delle ambientazioni che fanno da sfondo alla seconda, indimenticabile avventura di Lara Croft.

Grazie al Path Tracing, il nuovo sistema d'illuminazione globale intergato dal modder genera a schermo delle immagini estremamente realistiche, e questo a prescindere dalla definizione dei modelli poligonali e delle texture ambientali. La riedizione in salsa RTX Remix di Tomb Raider 2 a firma di 'skurtyyskirts', ad ogni modo, è ancora in pieno sviluppo e sarà disponibile solo alla fine del processo di attualizzazione portato avanti dal suo ideatore.

Ad ogni modo, vi ricordiamo che nei giorni scorsi Aspyr Media ha confermato la data di lancio di Tomb Raider I-III Remastered, prevista per il 14 febbraio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. La collezione comprenderà tutti i contenuti delle avventure base, le espansioni e i livelli segreti dei tre classici (The Unfinished Business, The Gold Mask e The Lost Artifact). Tomb Raider I-III Remastered avrà anche grafica e controlli aggiornati, oltre alla Photo Mode e a diverse altre migliorie e ottimizzazioni per l'interfaccia.