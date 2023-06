Aspettando Tomb Raider Next: due spin-off della serie hanno una data d'uscita su Switch

Mentre c'è grande preoccupazione sul futuro di Tomb Raider Next a causa dei grossi problemi economici di Embracer Group, un trailer ha annunciato l'imminente arrivo di due spin-off della serie dedicata all'archeologa su Nintendo Switch.

Ci stiamo riferendo ovviamente a Lara Croft and the Guardian of Light e Lara Croft and the Temple of Osiris, due capitoli che qualche anno fa sono approdati su PC e console con un gameplay diverso rispetto a quello dei principali episodi della serie. Si tratta infatti di giochi con visuale isometrica che possono essere giocati sia in single player che in cooperativa con altri tre amici, così da risolvere gli enigmi ed affrontare i pericoli in compagnia.

Sul canale ufficiale YouTube di Tomb Raider è stato pubblicato un nuovo trailer che conferma l'uscita di entrambi i giochi sulla console ibrida Nintendo il prossimo 29 giugno 2023. A quanto pare, non sarà possibile effettuare l'acquisto dei titoli separatamente, visto che verranno venduti in un unico pacchetto intitolato The Lara Croft Collection. A confermarlo è anche la pagina dell'eShop dedicata al prodotto, il cui prezzo è di 24,99 euro. Chiunque fosse interessato, può già procedere con il preorder, così da poter iniziare a giocare dal momento del lancio.

