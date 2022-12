Aspettando Tomb Raider Next: la serie sfiora le 100 milioni di copie vendute

I fan di Lara Croft attendono con impazienza il ritorno della loro eroina preferita. Sappiamo con certezza che Tomb Raider Next sarà prodotto da Amazon Games e che sarà multipiattaforma, ma a parte questi importanti dettagli non è stato ancora mostrato nulla di concreto sul nuovo progetto.

Nel frattempo che lo sviluppo del prossimo gioco procede, da Crystal Dynamics arrivano aggiornamenti sui dati di vendita dell'intero franchise, nato su PlayStation nell'ormai lontano 1996: da quell'anno ad oggi, numerosi seguiti, spin-off e riedizioni dopo, il franchise di Tomb Raider ha sfiorato le 100 milioni di copie vendute. Per la precisione sono 95 milioni, come rivelato dagli sviluppatori in un comunicato stampa ufficiale congiunto con Amazon Games.

"Il franchise di Tomb Raider include oltre 20 giochi, è amato da più di 170 milioni di persone nel mondo ed ha venduto più di 95 milioni di copie sin dall'uscita del primo gioco nel 1996", si legge nel comunicato. La serie è dunque cresciuta ulteriormente dall'ultima volta che Crystal Dynamics ha rivelato i dati di vendita complessivi: lo scorso maggio Tomb Raider era arrivato a quota 88 milioni di copie, registrando dunque un aumento di ulteriori 7 milioni nel giro di quasi sette mesi.

Ora non resta che aspettare l'annuncio ufficiale di Tomb Raider Next, che potrebbe arrivare nel corso del 2023.