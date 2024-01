Aspettando Unicorn Overlord: la classifica dei migliori giochi Vanillaware

Mentre i fan dei giochi Vanillaware attendono il nuovo GDR tattico dagli autori di 13 Sentinels Aegis Rim (ecco la nostra anteprima di Unicorn Overlord), abbiamo pensato di riproporvi lo storico dello studio giapponese in formato classifica che ne comprenda le produzioni dalla peggiore alla più riuscita, basandoci sui punteggi del sito Metacritic.

GrimGrimoire

Da poco tornato sotto ai riflettori grazie alla riedizione GrimGrimoire OnceMore, il secondo progetto dello studio fondato da George Kamitani è forse quello con più imperfezioni, specie se a giudicarlo è chi mastica RTS e si aspetterebbe una profondità degna di quel genere.

Muramasa The Demon Blade

Questo action a scorrimento ripropone la struttura già vista in Odin Sphere (opera prima della software house) declinata però in un’ambientazione mistica in stile Giappone feudale. Le influenze RPG aggiungono buona varietà al gameplay, ma a sorprendere è soprattutto il comparto artistico.

Dragon's Crown

Il primo titolo a meritare il podio è quello ispirato a classici beat ‘em up come D&D Tower of Doom e Golden Axe, che oltre a proporre elementi ruolistici tipici dei dungeon crawler offre la chance di essere vissuto in compagnia (locale e online), fino a un massimo di quattro giocatori.

Odin Sphere

Al secondo posto troviamo l’opera prima della software house: un action RPG a scorrimento considerato l’erede di Princess Crown recuperabile nella sua riedizione Odin Sphere Leifthrasir. A renderlo speciale ancora oggi, tra le altre cose, una struttura narrativa complessa, non lineare e vicina – se vogliamo – a quanto fatto col prossimo gioco.

13 Sentinels Aegis Rim

Malgrado l’impostazione vicina a quella di una visual novel, difficilmente adatta a chi preferisce ritmi più serrati, questo RTS atipico racchiude tutto ciò che negli anni ha contribuito a far emergere i talenti di Vanillaware. Nel caso voleste approfondire gli aspetti del gioco, non perdetevi la nostra recensione di 13 Sentinels Aegis Rim. Concludiamo così questa graduatoria dedicata alle produzioni dello studio che – ancora oggi e forse più di tutti – tiene alto il vessillo della grafica 2D tra personaggi, animazioni e fondali dipinti con maestria.