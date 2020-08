Aspettando Valhalla, un futuro Assassin's Creed in Cina e Mongolia? Le prime teorie!

Il nostro Francesco Fossetti vi ha di recente narrato le sue impressioni sul gameplay di Assassin's Creed: Valhalla, destinato a traghettare la saga Ubisoft tra current gen e PlayStation 5 e Xbox Series X.

La produzione ambientata nel cuore dell'epoca vichinga è attesa sul mercato videoludico nell'autunno 2020, eppure la community legata alla Confraternita degli Assassini sembra già pronta ad avviare le prime speculazioni sui successivi capitoli dell'epopea. E dove discuterne se non su Reddit?

Dalle pagine del noto forum, in particolare, emerge una teoria alquanto intrigante, illustrata dall'utente "nstav13". Quest'ultimo, nello specifico, rianalizza il modus operandi seguito da Ubisoft per la realizzazione degli ultimi esponenti della saga. Ricordando come sovente la rete abbia accolto in anticipo concept art dei futuri Assassin's Creed, l'appassionato pone all'attenzione della community un concept pubblicato da John Bigorgne, artista già coinvolto nello sviluppo di Watch Dogs e Assassin's Creed Syndicate.



L'immagine offre atmosfere asiatiche, identificate dagli appassionati con la possibile scelta di ambientare un futuro Assassin's Creed nel cuore dell'Impero Mongolo dei Khan, magari con commistioni legate alla Cina della dinastia Yuan. A supportare tale visione, l'utente cita per altro la presenza delle ambientazioni in un sondaggio Ubisoft legato ad Assassin's Creed: in passato, simili sondaggi avevano in effetti accolto setting poi divenuti realtà, quali l'epoca d'oro dei pirati, la Rivoluzione Francese o la Londra vittoria.



Ovviamente, il tutto è ad ora qualificabile come una semplice speculazione, ma nulla vieta di far viaggiare la fantasia. In attesa di potersi immergere nella affascinante storia e cultura vichinga, cosa ne pensate di un Assassin's Creed ambientato in Cina o Mongolia?