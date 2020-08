Aspettando Weird West, parla Colantonio: l'ex director di Arkane e l'addio ai giochi AAA

Ex Director di Arkane Studio, Raphael Colantonio ha offerto il proprio prezioso contributo per la nascita di IP molto amate dal pubblico, come Prey o Dishonored.

Da diverso tempo, tuttavia, l'autore ha interrotto la collaborazione con Bethesda e fondato il team indipendente di Wolfeye Studios. La nuova software house non ha atteso troppo tempo per presentare al pubblico il suo nuovo progetto. In occasione dei The Game Awards 2019, è stato infatti trasmesso il primo trailer di Weird West, avventura dalla struttura in stile immersive sim. Ambientato in un selvaggio West reinterpretato in chiave dark fantasy, il gioco ospiterà sceriffi e pistoleri costretti a fronteggiare l'elemento sovrannaturale.

Lavorare su Weird West, racconta, è estremamente gratificante, perché si tratta a tutti gli effetti di una creatura del team di sviluppo, nata senza interferenze esterne di alcun tipo. Ricordando i tempi ad Arkane, Colantonio riferisce di aver iniziato a desiderare qualcosa di diverso per sé in seguito alla pubblicazione di Prey. Molto apprezzato, il titolo ha generato in lui una sorta di "ansia creativa", legata a quale sarebbe stato il suo prossimo titoo. "In più - aggiunge - ero in generale così stanco, volevo semplicemente prendermi una pausa e concentrarmi su altre cose. Quindi è stato davvero estremamente liberante lasciare una Compagnia che, a dispetto di tutto l'amore e la passione che avevo per lei, è stata una parte di me per 18 anni della mia vita".



Mentre attendiamo di scoprire nuovi dettagli sul gameplay di Weird West, Colantonio conferma di non avere alcuna intenzione di ritornare nell'industria dei giochi AAA.