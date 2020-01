Aspettando Xbox Series X: Microsoft celebra i traguardi dell'ultimo decennio Xbox

Con l'inizio ufficiale del 2020, si è concluso un intero decennio, che ha visto l'intero mercato videoludico protagonista di grandi cambiamenti e innovazioni.

Un traguardo che Microsoft ha voluto celebrare con la pubblicazione di un video dedicato ad alcuni dei momenti più significativi degli ultimi dieci anni per la divisione Xbox. Direttamente in apertura a questa news, potete dunque trovare un appuntamento speciale con "This Week on Xbox", durante il quale, dopo una breve introduzione che ha ricordato il recente debutto di GTA 5 nel catalogo Xbox Game Pass, la Casa di Redmond ha passato in rassegna l'ultima decade verdecrociata.

Diversi i traguardi evidenziati. Tra questi ultimi possiamo ad esempio citare l'approdo sul mercato di Xbox 360 Slim ed il lancio della tecnologia di Kinect. Spazio anche all'uscita di videogiochi dal grande impatto, tra cui The Elder Scrolls V: Skyrim od il lancio di IP quali Forza Horizon. Presente ovviamente all'appello anche l'esordio di Xbox One e di Xbox One X. Sottolineato inoltre anche l'impegno profuso da Microsoft nel settore della retrocompatibilità e nell'espansione della famiglia degli Xbox Game Studios. A questi si affiancano l'acquisizione di Minecraft ed il costante potenziamento del servizio di Xbox Game Pass.



In chiusura, il video ha offerto uno spiraglio su quello che sarà il 2020, l'anno che vedrà il debutto di Xbox Series X.