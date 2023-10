Aspettando Xbox Series Y: ecco la Modalità Compatta dell'app Xbox per handheld W11

A diversi mesi di distanza dalle ultime indiscrezioni su specifiche e prezzo di Xbox Series Y, Microsoft solletica la curiosità degli appassionati di console portatili apportando delle interessanti modifiche all'interfaccia dell'app Xbox per sistemi handheld basati su Windows 11.

Come rimarcato sulle pagine di The Verge dal giornalista Tom Warren, l'ultimo aggiornamento apportato dalla casa di Redmond all'app Xbox su Windows 11 contribuisce a migliorare la fruibilità dell'applicazione su dispositivi portatili con schermi più piccoli rispetto a TV e monitor PC.

La Modalità Compatta dell'app Xbox "è progettata per migliorare l'esperienza degli utenti su dispositivi handheld e schermi di piccole dimensioni", si legge nella nota che accompagna l'ultimo update dell'applicazione su Windows 11. In merito alle modifiche e alle aggiunte apportate dall'aggiornamento, Microsoft spiega di aver ridotto considerevolmente le dimensioni della barra laterale richiamabile sul lato sinistro dello schermo, in modo tale da rendere l'app più fruibile su dispositivi come ROG Ally e altri handheld basati, appunto, sull'ultima iterazione del sistema operativo del colosso tecnologico americano.

Si tratta perciò di un piccolo ma importante passo che Microsoft compie in direzione dei videogiocatori appassionati di console portatili che desiderano accedere ai contenuti e ai servizi dell'ecosistema Xbox su piattaforme mobile come ROG Ally o Lenovo Legion Go. A tal proposito, vi rimandiamo al nostro speciale su design e prestazioni di Lenovo Legion Go.