Aspettando l'XO19 Fan Fest: Microsoft annuncia un nuovo appuntamento con Inside Xbox!

Recentemente, il team della Casa di Redmond ha confermato data e orario di svolgimento della XO19 Fan Fest in programma a Londra. Interessanti novità sull'universo Microsoft potrebbero giungere già nel corso di questa settimana.

Tramite il proprio attivissimo account Twitter ufficiale, Larry "Major Nelson" Hyrb ha infatti annunciato che sarà presto trasmesso un nuovo appuntamento di Inside Xbox. Fissato per il mese di settembre, l'evento è decisamente imminente. Come potete infatti verificare nel cinguettio disponibile in calce a questa news, l'Inside Xbox del mese di settembre avrà luogo il prossimo martedì 24 settembre, alle ore 6 PM ET. L'orario indicato da Larry Hyrb corrisponde in Italia alla notte tra martedì 24 e mercoledì 25 settembre: l'Inside Xbox prenderà il via esattamente a mezzanotte.



Ad ora, non sono stati comunicati dettagli precisi su ciò che sarà mostrato nel corso dell'appuntamento ed è dunque possibile realizzare esclusivamente ipotesi in merito. In genere il format ospita al suo interno approfondimenti dedicati ai prossimi titoli in uscita sulle piattaforme Microsoft, ma anche annunci legati al catalogo dell'apprezzato servizio di abbonamento Xbox Game Pass, che proprio recentemente ha visto il debutto di nuovi giochi, tra cui Jump Force e Bloodstained Ritual of the Night. Che cosa vi aspettate da questo Inside Xbox di settembre?