Aspettando Yakuza Like A Dragon: la storia della malavita giapponese in video

Già disponibile da diverso tempo nella terra del Sol Levante, il nuovo capitolo della serie SEGA,Yakuza: Like A Dragon, si appresta ad approdare anche in Europa.

Come da tradizione per la serie, anche l'avventura che vede protagonista il giovane Ichiban Kasuga accompagnerà i giocatori nel regno della criminalità organizzata giapponese. Un universo complesso, difficile da inquadrare entro confini precisi. La natura illegale delle attività condotte dalla Yakuza rende un'ardua impresa il tentativo di quantificarne l'estensione e l'impatto sulla comunità nipponica. Nondimeno, la sua diffusione resta un fenomeno ancora oggi di rilievo nel tessuto sociale del Paese e per questa ragione meritevole di attenzione.

Per ripercorrere le origini e lo sviluppo della Yakuza nel Sol Levante, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato. Come sempre, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye. Nell'augurarvi una buona visione, vi ricordiamo che Yakuza: Like A Dragon sarà ottimizzato per Xbox Series X e Xbox Series S. Il titolo sarà disponibile sulle console Microsoft a partire dal Day One, mentre per la versione PlayStation 5 del JRPG sarà invece necessario attendere il prossimo anno. Nel corso del mese di novembre, Yakuza: Like A Dragon approda inoltre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.