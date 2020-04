Aspettando Zelda Breath of the Wild 2 e Paper Mario: un fan immagina Paper Zelda!

Dopo aver annunciato, cogliendo il pubblico completamente di sorpresa, The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 in occasione dell'E3 2019, Nintendo non ha ad ora diffuso molte informazioni sul progetto.

Al contrario, il gioco resta attualmente privo non solo di una data di lancio, ma anche di un'indicativa finestra di uscita, oltre che di un titolo ufficiale. Nel corso degli ultimi mesi, tuttavia, sul progetto si sono rincorse diverse voci di corridoio, inclusa l'eventualità di un possibile ritardo per Zelda Breath of the Wild 2. Fonte dell'indiscrezione, diffusasi a metà febbraio, la nota utente Sabi, che ha però attualmente sospeso la sua attività di Insider, soprattutto se legata all'universo Nintendo. Nella medesima occasione, quest'ultima anticipava lo svolgimento di un Indie Direct a metà aprile, fatto confermatosi poi veritiero, e l'arrivo nel corso del 2020 di un nuovo titolo della serie Paper Mario.



Al momento, lo ricordiamo, non sussistono conferme ufficiali in merito all'esistenza del gioco né su di un'ipotetica tabella di marcia legata allo sviluppo di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Ispirato da questi rumor, tuttavia, un appassionato a provato a immaginare un crossover tra gli universi di carta digitale di Paper Mario e le avventure di Link e Zelda nelle molteplici incarnazioni di Hyrule. Il risultato è un notevole trailer fan-made dedicato a Paper Zelda! Potete ovviamente visionarlo direttamente in apertura a questa news: cosa ve ne pare, vi piacerebbe l'idea?