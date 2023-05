Aspettando Zelda Tears of the Kingdom: il New York Times ripercorre la storia della serie

Mentre fervono in preparativi per l'uscita di Zelda Tears of the Kingdom accompagnata dall'evento di lancio, il New York Times dedica un intero editoriale alla serie nintendiana pieno ricco di spunti di riflessione sull'importanza di The Legend of Zelda nella storia dei videogiochi.

Nello speciale a firma di Zachary Small e Rumsey Taylor, i due redattori del prestigioso quotidiano statunitense ripercorrono le tappe fondamentali dell'epopea di Link focalizzandosi, appunto, sull'innegabile influenza che The Legend of Zelda ha saputo esercitare su intere generazioni di sviluppatori, come pure su milioni di appassionati.

Come giustamente rimarcato dai due giornalisti del New York Times, l'incredibile numero di visualizzazioni del primo trailer del sequel di Zelda Breath of the Wild è la perfetta cartina tornasole dell'attesa spasmodica della community per il lancio del titolo in esclusiva su Nintendo Switch. "Il filmato è durato meno di due minuti", esordiscono Small e Taylor prima di sottolineare come "quei due minuti scarsi sono stati più che sufficienti per alimentare mesi di dibattito su sacre reliquie, divinità e spade che poteva essere facilmente scambiato per un litigio tra medievalisti che studiano la leggenda arturiana. Ma questi esperti autodidatti stavano semplicemente discutendo della storia che si è svolta negli ultimi quattro decenni in un regno lontano chiamato Hyrule. Da allora, diversi milioni di utenti hanno guardato le successive video anteprime di Zelda Tears of the Kingdom, e altrettanti milioni di fan non vedono l'ora di giocarlo".

I due redattori del New York Times passano poi in rassegna l'intera epopea nintendiana, partendo proprio da quel The Legend of Zelda che, nel 1986, ha saputo scrivere una delle pagine più importanti della storia dei videogiochi grazie "alla sua deliziosa grafica in pixel piena di fantasmi e goblin, con una mappa dalla topografia tanto dettagliata da comprendere creste montuose, villaggi costieri e nascondigli pieni di nemici. Anche il gameplay ha fatto la sua parte, come pure il 'design a scatola' dei puzzle e la narrazione ambientale che incoraggiava l'esplorazione".

In calce alla notizia trovate il link all'editoriale del New York Times. Prima di lasciarvi ai commenti, vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su Zelda Tears of the Kingdom e un gameplay ricco di possibilità.