Aspettando Zelda Tears of the Kingdom: Nintendo ripercorre la storia di Breath of the Wild

A una settimana esatta dall'attesissimo lancio di Zelda Tears of the Kingdom, Nintendo rimette in moto la propria macchina promozionale per ripercorrere le gesta di Link con un video che riassume la storia di Breath of the Wild.

Per stessa ammissione della casa di Kyoto, il trailer in questione mostra il fianco a numerosi spoiler sulla trama di BOTW, di conseguenza ne consigliamo la visione solo a chi ha già completato la precedente odissea free roaming di Link e a chi, magari, si avvicina solo adesso al regno di Hyrule e desidera capire quali sono gli eventi che hanno portato alla devastazione testimoniata in Tears of the Kingdom da una mappa piena di isole fluttuanti.

Ben più fastidiose sono però le anticipazioni di chi sta già giocando a Zelda Tears of the Kingdom in anticipo, con il famoso ex dirigente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé che si è scagliato contro i pirati che sono riusciti a mettere le mani sul titolo prima della sua commercializzazione ufficiale, che ricordiamo essere prevista per il 12 maggio in esclusiva su Nintendo Switch.

Prima di lasciarvi ai commenti, e al video in apertura, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere questo nostro approfondimento su Zelda Tears of the Kingdom e il suo gameplay ricco di possibilità.