Aspettando Zelda Tears of the Kingdom: nuovo record per le speedrun di Breath of the Wild

Mancano sempre meno giorni all'attesissimo debutto di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, e gli speedrunner sono ancora pienamente attivi per raggiungere nuovi record in Zelda Breath of the Wild prima di gettarsi sul sequel.

L'ultimo record legato alle speedrunn di Breath of the Wild per la categoria Any% (in cui si cerca semplicemente di completare il gioco il più rapidamente possibile, senza tener conto di altri obiettivi di completamento) è ora di 23:42. Il nuovo risultato è stato stabilito dal prolifico speedrunner di BotW Player 5 e migliora di sette secondi rispetto al precedente record mondiale stabilito da Koroks 12 giorni fa.

Sette secondi costituiscono un miglioramento piuttosto importante per un gioco con una comunità di speedrunning tanto attiva come Breath of the Wild, e forse l'aspetto più impressionante è che c'è ancora molto margine per migliorare. Il record di Player 5 deriva principalmente da alcuni momenti particolarmente brillanti durante la battaglia contro Ganon. Lo streamer ha affermato: "questo potrebbe essere il mio ultimo Personal Best prima di TotK (vedremo se riuscirò a tirarne fuori un altro la prossima settimana) ma c'è ancora molto margine di miglioramento".

In attesa di Tears of the Kindom, potete godervi il magnifico concerto dedicato alla colonna sonora di Zelda Breath of the Wild.