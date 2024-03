Aspettando Far Cry 7, la serie Ubisoft festeggia il 20° anniversario con un nuovo evento

A distanza di alcuni anni dall'uscita di Far Cry 6, il franchise videoludico di Ubisoft si prepara ad un grande evento: quest'anno Far Cry celebrerà il suo 20esimo anniversario. Si tratta di una tappa fondamentale per quanto realizzato dalla nota software house, pronta a far uscire due giochi di Far Cry nel 2025 secondo i leak di inizio anno.

Anticipando di circa una settimana l'effettiva celebrazione dell'anniversario, Ubisoft ha pubblicato un video dedicato alla celebrazione di Far Cry. Ubisoft ha quindi deciso di dare il via alle prime fasi dei festeggiamenti con il Far Cry 20th Anniversary Celebration, ovvero un filmato che nella durata di 1 minuto e 26 secondi ripercorre i momenti salienti dell'antologia.

Per l'occasione, però, la compagnia ha voluto fare le cose in grande: tutti i capitoli di Far Cry sono in sconto presso lo Store Ubisoft, insieme a tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati per le singole iterazioni. Come se ciò non bastasse, però, l'azienda ha anche ufficializzato l'arrivo di un nuovo evento in streaming. Come affermato nella descrizione del video di cui sopra, il 21 marzo alle 18:00 si terrà una diretta in streaming dedicata a Far Cry, durante la quale gli sviluppatori porteranno i fan a "riscoprire i mondi adrenalinici del franchise". Ci sarà spazio per Far Cry 7 e per maggiori dettagli sulla storia, sul gameplay e sul periodo d'uscita, presumibilmente già trapelati in rete nella seconda metà del 2023?

EA SPORTS FC 24 Standard Edition PS5 è uno dei più venduti oggi su