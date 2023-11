Aspettando Far Cry 7: niente più update per Far Cry 6, conferma Ubisoft

A distanza di due anni dalla commercializzazione di Far Cry 6, il supporto post-lancio dello sparatutto open world di Ubisoft è da considerarsi ormai concluso: a darne notizia sono gli stessi curatori dei social del publisher e sviluppatore transalpino.

Da qui in avanti, perciò, tutti gli esploratori dell'isola di Yara non riceveranno più alcun aggiornamento o contenuto aggiuntivo, ma 'solo' gli hotfix richiesti per chiudere eventuali bug, glitch o crash segnalati dalla community.

Mentre gli appassionati della serie guardano con sempre maggiore interesse ai leak di Far Cry 7 e Far Cry Multiplayer, Ubisoft si rivolge ai fan del sesto capitolo maggiore dell'odissea sparatutto a mondo aperto per ringraziarli della passione dimostrata in questi due anni: "Le vostre avventure potranno continuare sull'isola di Yara senza alcuna interruzione dei servizi online, tuttavia il team di sviluppo non effettuerà più aggiornamenti d'ora in avanti per Far Cry 6. Apprezziamo la vostra passione, creatività e amore per Chorizo... anche Anton è orgoglioso di voi!".

In attesa di novità da Ubisoft sullo sviluppo dei prossimi capitoli di questa ormai iconica serie FPS open world, vi invitiamo a ripercorrere le coraggiose gesta di Dani Rojas leggendo la nostra recensione di Far Cry 6 e il caos come arma della rivoluzione di Ubisoft.