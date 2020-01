Aspettatevi nuovi annunci da parte di Nintendo durante l'anno

Nintendo Switch è stato un successo clamoroso per Nintendo, ma se pensate che la Grande N abbia intenzione di sedersi sugli allori nel corso di questo 2020 siete decisamente fuori strada. Sarà infatti l'anno di PS5 e Xbox Series X, e Switch non può permettersi di perdere la fetta di mercato che si è guadagnata.

Già nella giornata di ieri era stata diffusa un'infografica coi principali arrivi su Nintendo Switch nel 2020, basata su un comunicato stampa di Nintendo, che ha poi specificato che oltre ai titoli già presentati, c'è da aspettarsi diversi annunci nel corso dell'anno, per cui la lista, che già comprende diversi titoli interessanti, andrà ulteriormente ampliata.

Ad esempio negli ultimi due anni abbiamo avuto un corposo Nintendo Direct nel mese di marzo (tranne nel 2017 quando arrivò ad Aprile per via del lancio di Switch). È vero che quest'anno ne sono già arrivati uno sui Pokémon e uno su Smash, ma non saremmo sorpresi se già tra un paio di mesi si cominci a intravedere qualche sorpresa all'orizzonte.

Voi cosa vi aspettate da parte di Nintendo? C'è un ritorno di qualche franchise che vi piacerebbe vedere? La tanto chiacchierata Nintendo Switch Pro alla fine si farà? Insomma, cosa ha in serbo per questo 2020 la casa di Kyoto?