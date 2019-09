Aspettative Future dei Videogiocatori: l'osservatorio DBGA diffonde i dati dell'indagine

I vertici dell'accademia del Gruppo Digital Bros rendono finalmente pubblici i risultati dell'indagine condotta per scoprire quali sono le aspettative dei videogiocatori per il futuro dell'industria dell'intrattenimento digitale.

La ricerca condotta dall'Osservatorio DBGA ha voluto sondare le prospettive future dell'universo videoludico analizzando aspetti molto concreti come i cambiamenti che avverranno sul mercato e il percorso evolutivo che attraverseranno i giochi, le piattaforme e i servizi.

I dati presentati dall'Accademia nata con l'obiettivo di formare figure professionali specializzate per l'industria videoludica ci vengono illustrati attraverso una comoda infografica che mostra la percentuale delle risposte date dai partecipanti al sondaggio per le singole tematiche trattate, come la VR o il cloud gaming.

Sulla scorta delle risposte date dal campione rappresentativo dell'intera popolazione videogiocante italiana, la maggior parte delle persone che si interroga sui cambiamenti che avverranno nel futuro dell'industria dell'intrattenimento digitale chiede videogiochi in grado di donare esperienze più immersive. Per quanto concerne le console next-gen, chi ha partecipato al sondaggio si è detto certo del fatto che il fattore preponderante per la scelta del sistema preferito avverrà sulla base della retrocompatibilità e del numero di giochi in esclusiva presenti sulla console.

Di particolare interesse sono poi le risposte date sul tema delle tecnologie videoludiche e sulle funzionalità che terranno banco in un prossimo futuro, come il Cross-Platform, l'immersività garantita dalla VR, gli ologrammi e la natura ibrida, e non più esclusivamente casalinga, delle prossime piattaforme da gioco.