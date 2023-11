Aspettiamo Natale con il Calendario dell'Avvento PlayStation, ma non in Italia

Torna il Calendario dell'Avvento di PlayStation, almeno in Germania, dove la tradizione va avanti dal 2021. Un vero e proprio Calendario dell'Avvento per attendere l'arrivo del Natale, al posto di cioccolatini e caramelle troviamo però dei regali a tema PlayStation. Niente male, vero?

Il Calendario dell'Avvento costa 50 euro e include due voucher per il PlayStation Store da 25 euro ciascuno oltre ad una serie di altri regali come codici per scaricare avatar esclusivi, temi e sopratutto i pezzi di un puzzle che una volta portato a termine compone una immagine con il logo PlayStation.

Acquistando il calendario inoltre si può partecipare all'estrazione di premi come PlayStation VR2 e carte PSN prepagate del valore di 10, 50 o 100 euro. Attualmente il Calendario dell'Avvento PlayStation è in vendita nei negozi Saturn e MediaMarkt solo in Germania mentre non ci sono avvistamenti in altri paesi europei.

Chissà che non sia solo questione di pochi giorni prima faccia la sua comparsa anche nei nostri negozi, sicuramente una idea interessante per farsi un regalo prima di Natale. Sony ha lanciato anche le prime offerte del Black Friday con sconti su PS5 Standard Edition (in vendita a partire da 429.99 euro), abbonamento PlayStation Plus, offerte sui DualSense e sconti su giochi PS4 e PS5.