Che aspetto avrà PS5? I fan PlayStation provano ad immaginarla in tanti render!

PlayStation 5 è realtà: Sony ha confermato da un pezzo la sua esistenza, oltre ad aver offerto un assaggio delle specifiche tecniche e svelato la finestra di lancio, ovvero Natale 2020. I videogiocatori, in ogni caso, hanno fame di nuove informazioni e, soprattutto, sono curiosi di scoprire l'aspetto della nuova console.

Come sarà fatta PlayStation 5? Quasi sicuramente, sarà molto diversa dal kit di sviluppo a forma d'astronave, caratterizzato da un imponente sistema di aerazione a forma di V, inviato agli studi in giro per il mondo. Dal momento che Sony continua a mantenere il più stretto riserbo al riguardo, il popolo del web si è dovuto arrangiare da solo scatenando la propria immaginazione. Negli ultimi tempi sono apparsi in rete un mucchio di concept e render realizzati dai fan, che hanno dato forma alla loro versione personale di PS5.

I modelli creati dai giocatori, in bilico tra il plausibile e il fantasioso, sono certamente molto interessanti da vedere: alcuni ricalcano le forme delle precedenti console di casa Sony, altri invece sono caratterizzati da design semplici e puliti. Qualcuno, in realtà, si è spinto davvero oltre, immaginando PS5 come una sfera fluttuante o una stick USB da attaccare al televisore. Alcuni fan hanno anche provato a dar forma anche al nuovo controller di PS5, che stando a quanto affermato da Sony offrirà il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Abbiamo raccolto i concept e i render più interessanti nella galleria in calce a questa notizia. Fateci sapere qual è il vostro preferito! Intanto, continuano a circolare insistenti rumor sulla CPU Zen 2 di PlayStation 5, secondo i quali avrà una frequenza di 3,2 Ghz e contribuirà a rendere PS5 la console più veloce del mondo.