Asphalt 9 Legends: un milione di download nella prima settimana su Nintendo Switch

Il titolo di corse arcade Asphalt 9: Legends, nato in seno a Gameloft, che spopola da tempo sui dispositivi mobile ha fatto il suo esordio su Nintendo Switch registrando, nella prima settimana dal lancio, un milione di download.

La versione per Switch di Asphalt 9: Legends può essere scaricata gratuitamente dall'eShop. Ovviamente, anche se le nuove automobili e i vari boost da applicare ai bolidi possono essere sbloccati giocando, sono già disponibili dei pacchetti a pagamento. Guilherme Lachaut, VP Strategic Partnership presso Gameloft, ha dichiarato: "Questo è un momento incredibile per noi. Portare Asphalt 9: Legends su Switch era una cosa che volevamo fare da tempo, poiché siamo grandi fan di questa piattaforma. La community lo voleva fortemente e questo si è tradotto in un milione di download in una settimana. Abbiamo messo tutte le nostre capacità in questa nuova versione, fatta su misura per adattarla a questa fantastica console. Il puro divertimento arcade brilla davvero, specialmente con il local splitscreen con quattro giocatori che la Switch ha reso possibile".

Gameloft ha annunciato che Asphalt 9: Legends per Switch verrà aggiornato con nuovi contenuti nel corso del tempo. Intanto, potete leggere la recensione della versione mobile di Asphalt 9: Legends sulle pagine di Everyeye.