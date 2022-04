Aspyr si allarga: gli autori di Star Wars KOTOR Remake acquisiscono Beamdog

Aspyr Media allarga i suoi orizzonti: la compagnia in forza ad Embracer Group ha annunciato l'acquisizione di Beamdog, studio fondato nel 2009 da ex membri di BioWare. Non è stata specificata per il momento la cifra sborsata da Aspyr per ottenere il controllo della software house canadese.

In ogni caso il nome di Beamdog non è certo sconosciuto agli amanti dei giochi di ruolo: si deve a loro, infatti, l'arrivo delle Enhanced Edition di grandi classici quali Neverwinter Nights, Planescape Torment, Icewind Dale e la serie di Baldur's Gate, oltre ad aver recentemente annunciato lo sviluppo del roguelite MythForce.

"Quest'acquisizione apre tantissime nuove, eccitanti opportunità per noi", spiega Trent Oster, CEO di Beamdog, che aggiunge: "Ora possiamo concentrare talento, sforzi ed immaginazione per creare grandi opere che vogliamo giocare nel frattempo che ci occupiamo di iconici RPG amati dai fan. La prima IP originale di Beamdog sarà un divertente inizio per la prossima fase del nostro studio".

Oltre a portare avanti lo sviluppo di MythForce, è altamente probabile che l'azienda appena acquisita darà il suo contributo allo sviluppo di Star Wars Knights of the Old Republic Remake annunciato per PS5 e PC da Aspyr Media durante il PlayStation Showcase di settembre 2021. Da allora il progetto non si è più fatto vedere, sebbene non siano mancati alcuni rumor negli scorsi mesi: sembra infatti che Star Wars KOTOR Remake avrà combat system ispirati a God of War e Nioh, almeno stando a quanto affermato da alcuni insider.