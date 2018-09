Assassin's Creed Odyssey: svelata la lista dei trofei

Un utente che è già riuscito ad entrare in possesso di una copia di Assassin's Creed Odyssey in versione PlayStation 4 con largo anticipo, ha diffuso la lista dei trofei del nuovo atteso capitolo della saga sviluppata da Ubisoft.

Possiamo dunque apprendere che il titolo conterrà in totale 51 trofei a cui sarete liberi di dare la caccia durante la vostra partita. Presente un trofeo di Platino, due trofei d'Oro, dieci d'Argento, e 38 di Bronzo. Molti dei trofei saranno guadagnabili semplicemente giocando la campagna principale dell'action-RPG, ma naturalmente ce ne saranno altri legati alle missioni secondarie e al leveling up. Se interessati a consultare la lista intera, vi rimandiamo a questo indirizzo (potreste tuttavia incappare in qualche tipo di spoiler relativo al gioco).

Assassin's Creed Odyssey sarà pubblicato su PC, PS4 e Xbox One il 5 ottobre 2018. Il pre-load del gioco già disponibile su Xbox One. Ubisoft ha inoltre annunciato la possibilità di ottenere gratuitamente lo Spartan Starter Pack del gioco. Per un approfondimento sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.