Assasin's Creed Valhalla, arriva il manga...in crossover con Vinland Saga!

Con Assassin's Creed: Valhalla in fase Gold, manca ormai davvero pochissimo al momento in cui l'avventura vichinga firmata dagli autori di Ubisoft prenderà il largo in direzione dell'Inghilterra del IX secolo.

Ma per ingannare l'attesa che ci separa dal momento in cui sarà possibile vestire i panni di Eivor, il team di sviluppo ha condiviso un annuncio decisamente inaspettato. Dai canali ufficiali di Ubisoft Giappone, si apprende infatti che Assassin's Creed: Valhalla si presenterà sul mercato editoriale con un manga dedicato. A sorprendere non è tuttavia il formato, quanto la conferma che si tratterà di un crossover con Vinland Saga! Quest'ultimo, rappresenta infatti una nota serie manga, ampiamente conosciuta anche oltre i confini del Sol Levante.



Firmata dal mangaka Makoto Yukimura, l'opera vede protagonista il giovane Thorfinn e si cala nel cuore dell'immaginario vichingo, nel periodo che vede contrapporsi Danesi e Inglesi. Attualmente, gli appassionati attendono notizie sulla seconda Stagione dell'anime di Vinland Saga, che potrebbe vedere la luce nel corso del prossimo anno. Storia di vendetta, mercenari e navigatori, il manga di Makoto Yukimura esplora diversi aspetti del popolo vichingo. Al momento non è chiaro come l'opera interagirà con il contesto di Assassin's Creed: Valhalla, ma sarà sicuramente interessante apprendere ulteriori informazioni. Nel frattempo, in calce a questa news trovate un primo teaser dedicato alla produzione.