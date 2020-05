Assasin's Creed Valhalla a confronto: non sarà il gioco più grande o lungo della saga

Gli ultimi capitolo della saga Ubisoft, Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey, includevano entrambi mappe di gioco molto vaste, all'interno delle quali i giocatori potevano procedere con un ritmo di avanzamento variabile.

Il trend di espansione dell'universo di gioco in cui si svolgono le avventure della Setta degli Assassini potrebbe tuttavia essere destinato ad arrestarsi, almeno temporaneamente, con Assassin's Creed Valhalla. A confermarlo è Malek Taffaha, Responsabile per la Comunicazione di Ubisoft nell'area del Medio Oriente. Tramite il Tweet che trovate in calce a questa news, viene infatti fornita un'informazione molto specifica ed interessante.

Dalle pagine del social network, Taffaha scrive infatti: "Per vostra informazione, Assassin's Creed Valhalla] non sarà il gioco più lungo o più grande nella serie. Le criticità su questo frangente sono state affrontate". Al momento, non si hanno informazioni eccessivamente precise su quelle che saranno le dimensioni della mappa del titolo, ma queste parole farebbero presagire un approccio più contenuto rispetto a quanto visto in Odyssey.



In attesa di saperne di più, vi invitiamo a seguire con Everyeye lo speciale Inside Xbox di giovedì 7 maggio, durante il quale sarà trasmesso, tra gli altri, anche il primo gameplay trailer di Assassin's Creed Valhalla. Nel frattempo, potete approfondire sulle nostra pagine la storia dell'Era Vichinga, che farà da sfondo alle vicende narrate nel gioco.