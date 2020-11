Assasin's Creed Valhalla, tutto sul lancio: preload, patch Day One, dimensioni download

È scattato ormai il conto alla rovescia per il debutto del nuovo capitolo della saga Ubisoft, con l'epopea vichinga di Assassin's Creed: Valhalla attesa per il 10 novembre.

Per preparare al meglio la community al lancio, dopo aver presentato un nuovo gameplay di Assassin's Creed: Valhalla su Xbox Series X, Ubisoft ha pubblicato tutti i dettagli di natura tecnica sull'arrivo dell'avventura di Eivor nelle lande inglesi del IX secolo. Innanzitutto, ecco quelle che saranno le dimensioni del download in relazione alla piattaforma di gioco:

Xbox Series X|S: circa 45 GB

circa 45 GB Xbox One: circa 44 GB

circa 44 GB Playstation 5: circa 45 GB

circa 45 GB Playstation 4: circa 45 GB

circa 45 GB PC: circa 45 GB

Per quanto riguarda la possibilità di procedere al preload di Assassin's Creed Valhalla e all'orario di sblocco del gioco, questi sono i dati ufficiali per il territorio europeo:

Ubisoft Connect: preload dalle ore 17:00 del 6 novembre; lancio alle ore 00:01 del 10 novembre;

preload dalle ore 17:00 del 6 novembre; lancio alle ore 00:01 del 10 novembre; Epic Games Store: preload dalle ore 17:00 del 6 novembre; lancio alle ore 17:00 del 10 novembre;

preload dalle ore 17:00 del 6 novembre; lancio alle ore 17:00 del 10 novembre; Xbox One; Xbox Series X; Xbox Series S: preload già disponibile; lancio alle ore 00:01 del 10 novembre;

preload già disponibile; lancio alle ore 00:01 del 10 novembre; PlayStation 4: preload dalle ore 00:01 dell'8 novembre; lancio alle ore 00:01 del 10 novembre;

preload dalle ore 00:01 dell'8 novembre; lancio alle ore 00:01 del 10 novembre; Google Stadia: lancio alle ore 00:01 del 10 novembre;

lancio alle ore 00:01 del 10 novembre; PlayStation 5: con il gioco in arrivo il 12 novembre, non sono stati offerti dettagli aggiuntivi;

Infine, Ubisoft segnala che Assassin's Creed: Valhalla avrà unasu tutte le piattaforme di pubblicazione. L'aggiornamento introdurrà alcuni contenuti di rilievo, tra cui il supporto a(la lingua italiana, lo ricordiamo, è supportata a livello di doppiaggio, sottotitoli e interfaccia) e il, che includerà un database con informazioni sul mondo di gioco e suoi abitanti e una sezione Tutorial.