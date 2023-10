Assassin's Creed 1 vs Mirage: così uguali, così diversi, tre differenze importanti

Assassin’s Creed Mirage rievoca il sapore delle avventure "pre era ruolistica” della saga, ma al netto delle somiglianze presenta anche alcune differenze rispetto agli episodi classici. Soprattutto se messo in relazione col primo, iconico, capitolo della serie.

La prontezza dell'Assassino

Basim e Altair agiscono nell’ombra per servire la luce, mimetizzandosi tra la folla o badando a non attirare l’attenzione delle guardie con mosse azzardate. Se l’esperto Assassino di Masyaf balza sui nemici per eliminarli con la lama celata, il discepolo della Confraternita di Alamut può servirsi di un ulteriore asso nella manica, che peraltro sta facendo molto discutere stampa e pubblico. Parliamo della Prontezza dell’Assassino, con cui è possibile eliminare più bersagli ad alta velocità, e senza che questi possano in alcun modo controbattere. Grazie ai suoi movimenti, così veloci da non poter essere correttamente riprodotti dall’Animus, Basim sembra teletrasportarsi nei pressi di un avversario, per poi dar vita a una catena di uccisioni.

Le città esplorabili

Mirage ci consente di esplorare un’affascinante riproduzione della Bagdad del IX secolo dopo Cristo, piena di quartieri dotati di una personalità ben definita, si pensi all’area del bazar e quella che ospita la Casa della Sapienza. In realtà, anche grazie alla presenza delle cavalcature, i giocatori possono visitare anche oasi in mezzo al deserto e zone che celano graditi segreti. Nel primo capitolo, il prode Altair poteva avventurarsi in una porzione "extra urbana" del mondo di gioco, ma soprattutto compiere incarichi in tre città differenti al tempo della Terza Crociata. Parliamo di Acri, Damasco e Gerusalemme, che offrivano atmosfere e palette cromatiche ben distinte. I toni bluastri di Acri sono rimasti nel cuore dei giocatori, e non a caso i ragazzi di Ubisoft Bordeaux hanno dotato Mirage di un particolare filtro grafico, attivabile proprio per dare all’immagine un aspetto simile a quello dello scenario in Terra Santa del primo Assassin’s Creed.

Strumenti extra

Grazie al suo udito e alla sua grande agilità, Altair era un portento nelle indagini e quando arrivava il momento poteva usare spada, pugnale e lama celata per liberarsi dei nemici in kill spettacolari. Oltre a poter contare su un equipaggiamento piuttosto simile, Basim può sfruttare una serie di diavolerie in più rispetto al buon Ibn-La'Ahad. Bombe fumogene, trappole velenose, dardi soporiferi e petardi – perfetti per attirare l’attenzione dei nemici – sono solo alcuni dei giocattolini a disposizione dell’Occulto, che dalla sua ha un bel po’ di strumenti per far fronte alle situazioni più difficili.