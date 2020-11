Assassin's Creed 2 dove è ambientato? Le origini di Ezio Auditore

La saga di Ezio Auditore potrebbe non essere la preferita di ogni appassionato della serie di Assassin’s Creed, ma è sicuramente quella che è rimasta maggiormente nel cuore dei giocatori. Il secondo capitolo, in particolare, viene ancora oggi spesso ricordato come il migliore della serie, soprattutto grazie al carisma del suo protagonista.

La storia di Ezio Auditore si svolge in Italia e comincia a Firenze, città dove nasce nel 1459 e dove si svolge tutta la prima parte del gioco, durante la quale farete la conoscenza di molti dei personaggi alleati del protagonista e vi ritroverete a fare le prime esperienze con il potenziale da assassino di Ezio.

Dopo una prima fase trascorsa a Firenze la narrazione vi trasporterà nella cittadina di Monteriggioni, che fungerà da base per Ezio e i suoi alleati, e in altre zone della Toscana come le bellissime Forlì e San Gimignano. Successivamente, il protagonista si vedrà costretto a partire per Venezia, dove si svolgerà la seconda grossa parte del gioco, per poi terminare la propria avventura a Roma, e in particolare nella zona del Vaticano, compresa di San Pietro.



Assassin's Creed 2 è stato uno dei primi videogiochi di grande successo ad essere ambientato nel nostro paese ed a far conoscere le bellezze dell'Italia ad un vasto pubblico di giocatori in tutto il mondo.