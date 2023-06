Assassin's Creed 2: come si chiamano i fratelli di Ezio Auditore?

Ezio Auditore, iconico protagonista di Assassin's Creed II, Brotherhood e Revelations, proviene da una nobile famiglia fiorentina. Figlio di Giovanni e Maria Auditore, il Maestro Assassino ha passato gli anni della sua gioventù in compagnia di diversi fratelli.

Vi ricordate quanti sono e come si chiamano i fratelli di Ezio? Ne ha avuti tre: Federico, Claudia e Petruccio Auditore. Federico era il figlio maggiore di Giovanni e Maria, nato nel 1456 (tre anni prima di Ezio) e ben presto addestrato da suo padre per divenire a sua volta un Assassino della Confraternita italiana, di cui il genitore era uno degli uomini di maggior spicco.

Claudia è invece la terzogenita, nata nel 1461 e destinata a divenire una figura di spicco di Monteriggioni facendola rifiorire grazie alle sue capacità organizzative e finanziarie, per poi divenire in seguito matrona del bordello La Rosa in Fiore a Roma. Petruccio era invece l'ultimo figlio, nato nel 1463, cagionevole di salute e dunque costretto a passare la maggior parte della sua vita in un letto.

Sfortunatamente i giocatori non potranno vedere l'evoluzione dei rapporti tra Ezio e gran parte dei suoi familiari: caduti vittime di una congiura, Federico e Petruccio verranno giustiziati assieme al padre Giovanni in Piazza della Signoria a Firenze (spingendo così Ezio a divenire un Assassino durante gli eventi di Assassin's Creed 2). Il protagonista riuscirà a fuggire assieme alla sorella Claudia e la loro madre Maria verso Monteriggioni, con l'Assassino che si impegnerà duramente per tenere al sicuro ciò che resta della sua famiglia.

Per concludere con un'altra curiosità, vi ricordate in quale Assassin's Creed muore Ezio Auditore?