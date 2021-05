Assassin's Creed 2: come finisce il gioco con Ezio Auditore?

Assassin's Creed II è ancora oggi uno degli episodi più amati di tutta la serie Ubisoft: spettacolare ambientazione italiana tra Firenze e Venezia, storia più articolata e un miglioramento delle meccaniche ludiche rispetto al primo gioco hanno decretato il successo dell'opera.

Essendo passati ormai quasi 11 anni dal suo debutto sul mercato (avvenuto nel novembre del 2009 su PS3 e Xbox 360), ricordate come si concludeva la prima avventura di Ezio Auditore da Firenze? La breve ma coinvolgente fase finale del gioco è ambientata a Roma e vede il giovane membro della Confraternita degli Assassini scontrarsi con Papa Alessandro VI, alias Rodrigo Borgia, Gran Maestro dei Templari. Sconfitto il Borgia dopo un duro combattimento, Ezio riesce ad entrare nella cripta nascosta all'interno dello Stato Pontificio: qui viene accolto da tre ologrammi, che si rivelano essere le dee Minerva, Giunone e Giove. Minerva racconta di essere appartenuta a una razza ampiamente progredita che ha popolato la Terra per molto tempo, ancora prima della comparsa degli umani nel mondo, creati dalla sua stessa civilità come servitori. Gli uomini si sono poi ribellati dando vita a una guerra devastante tra le due razze. Ma a causare l'epilogo del conflitto, a sorpresa, fu un evento naturale catastrofico: un'eruzione solare che annientò la sua specie e portando sull'orlo dell'estinzione anche gli umani, che riuscirono infine a sopravvivere divenendo padroni della Terra. Minerva conclude il suo discorso annunciando che una catastrofe analoga si sta per abbattere nuovamente sul pianeta, e che la sua razza aveva trovato un modo per prevenire il disastro.

Il vero finale arriva nella parte ambientata nel presente. Desmond Miles, discendente di Ezio, e i suoi compagni Assassini sono costretti a fuggire dal loro rifugio dopo essere stati individuati dai Templari della Abstergo Industries. Respinto l'assalto e fuggiti, il gruppo ragiona sul da farsi nel tentativo di capire come riuscire ad impedire il nuovo evento apocalittico. La vicenda proseguirà nei capitoli Assassin's Creed: Brotherhood e Assassin's Creed: Revelations, per poi concludersi con Assassin's Creed III che segna l'epilogo della storia di Desmond.

In seguito la serie è andata avanti con nuovi archi narrativi e nuovi periodi storici: per una rinfrescata eccovi la timeline ufficiale di Assassin's Creed. Per quanto riguarda l'ultimo episodio della serie arrivato finora, la nostra recensione di Assassin's Creed Valhalla vi spiegherà nel dettaglio tutte le sue caratteristiche.