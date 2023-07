Assassin's Creed 2 Discovery: l'avventura dimenticata di Ezio Auditore

Lo ricordiamo come il protagonista di Assassin's Creed II, Assassin's Creed Brotherhood ed Assassin's Creed Revelations, ma Ezio Auditore è stato il personaggio principale anche di una mini-avventura ambientata in Spagna e pensata per dispositivi portatili: trattasi di Assassin's Creed II Discovery.

Pubblicato su Nintendo DS nel novembre del 2009 contemporaneamente al principale Assassin's Creed II, e distribuito all'inizio del 2010 anche su sistemi iOS, Discovery è uno spin-off Action/Platform con grafica in stile 2.5D che si ricollega agli eventi del secondo episodio. La storia del gioco si colloca infatti nel 1491 a cavallo tra gli eventi di La Battaglia di Forlì e Il Falò delle Vanità, i due DLC di Assassin's Creed II, e vedono Ezio raggiungere Barcellone per dare una mano alla Confraternita degli Assassini locale nella loro lotta contro i Templari tra le fila dell'Inquisizione Spagnola.

Essendo impostato come un Action/Platform a scorrimento bidimensionale, il gameplay di Assassin's Creed II Discovery differisce molto dalla serie principale, pur riprendendone le basi: si potranno affrontare i livelli ingaggiando direttamente il combattimento con i nemici oppure ci si potrà muovere attraverso un approccio stealth per eliminarli silenziosamente; non mancheranno anche sequenze di fuga in cui lo scopo è completare livelli il più velocemente possibile ed evitando ogni scontro, per una giocabilità che si presenta quindi sufficientemente variegata.

Tra i vari Assassin's Creed in cui c'è Ezio Auditore, Discovery non approfondisce in maniera chissà quanto concreta la storia di Ezio o del franchise in generale, ed all'epoca non ci furono nemmeno grossi riscontri da parte della critica. Al tempo stesso però si dimostra più curato rispetto al precedente Assassin's Creed Altair's Chronicles visto sempre su DS (a tal proposito, chi è il miglior personaggio di Assassin's Creed tra Ezio ed Altair?), confermandosi dunque un prodotto che può attirare l'attenzione dei fan del franchise.

E voi lo avete giocato? Che ricordi conservate di questa particolare esperienza?