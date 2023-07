In Assassin's Creed 2 c'è una citazione a Super Mario... e no, non stiamo scherzando!

Assassin's Creed 2 è un gioco pieno di segreti (ecco tre cose che ancora non sapete su Ezio Auditore) e a distanza di oltre un decennio dal debutto, ci sono ancora easter egg e citazioni che vengono scoperte ogni giorno di giocatori. Oggi ve ne proponiamo una non di recente scoperta ma passata più in sordina rispetto ad altre...

Senza voler entrare troppo nei meriti della trama per evitare spoiler, ad un certo punto dell'avventura Ezio incontrerà lo zio Mario Auditore, personaggio sopra le righe che si presenta al nipote con un esuberante "It's a me, Mario!", chiaro tributo alla mascotte per eccellenza del mondo dei videogiochi. Questa citazione viene persa quasi completamente nel doppiaggio italiano (ecco chi è la voce italiana di Ezio Auditore da Firenze) mentre con le voci in lingua inglese la sfumatura è decisamente molto più chiara. A proposito di curiosità sul protagonista del gioco di Assassin's Creed più amato di sempre: sapete quanti figli ha Ezio Auditore e cosa dice Ezio Auditore quando uccide qualcuno?

Assassin's Creed 2 è considerato il miglior gioco della serie Ubisoft grazie (anche) al carisma del nobile fiorentino Ezio Auditore ma non solo, anche le ambientazioni come Firenze e Venezia contribuiscono fortemente a rendere il secondo episodio molto amato dal pubblico, così come il cast dei comprimari ed un gameplay solidissimo.