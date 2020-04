Assassin's Creed 2 gratis: l'avventura di Ezio presto in omaggio da Ubisoft

Dopo che Epic Games Store ha reso disponibile Assassin's Creed Syndicate gratis nel corso del mese di febbraio, sembra che un altro titolo della saga sia pronto ad essere offerto in omaggio all'utenza PC.

Stiamo parlando dell'apprezzato Assassin's Creed 2, secondo capitolo della saga degli Assassini ideata dagli sviluppatori di casa Ubisoft. Ebbene, in merito al gioco giunge un'interessante segnalazione da parte di Daniel Ahmad. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il noto analista videoludico, particolarmente attento all'andamento dei mercati asiatici, segnala infatti l'avvistamento di una promozione in arrivo. Nel cinguettio, oltre a un banner in lingua cinese, viene citata un'ulteriore fonte tedesca.

Secondo quanto segnalato, nel corso della prossima settimana, i giocatori attivi su PC avranno la possibilità di riscattare gratuitamente Assassin's Creed 2. L'offerta sarà attiva esclusivamente su uPlay, lo store digitale Ubisoft. L'iniziativa, inoltre, dovrebbe restare disponibile solamente per una giornata, nello specifico il prossimo martedì 14 aprile. In attesa di eventuali ulteriori conferme in merito, ricordiamo che Assassin's Creed 2 vede protagonista l'iconico Ezio Auditore, ancora oggi uno dei personaggi più amati della saga, impegnato ad agire sullo sfondo dell'Italia rinascimentale, tra location suggestive che includono Firenze e Venezia.



Restando in tema di promozioni, ricordiamo che presto Just Cause 4 sarà gratis su Epic Games Store.