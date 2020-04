Assassin's Creed 2 gratis da oggi, orario del download e dettagli

Come anticipato da Daniel Ahmad (conosciuto come ZhugeEx su Twitter e ResetERA) a partire da oggi Ubisoft regala Assassin's Creed 2 gratis tramite Uplay, al momento la casa francese non ha annunciato nulla ma cerchiamo di fare chiarezza.

Ahmad chiarisce che una volta aggiunto alla libreria il gioco resterà vostro per sempre e potrà dunque essere riscaricato e usato su PC senza limitazioni, il download sarà disponibile da oggi (martedì 14 aprile) tuttavia l'orario esatto non è noto. L'immagine che accompagna il Tweet di ZhugeEx parla genericamente delle ore 11:00, non è chiaro però a quale fuso orario si faccia riferimento, realisticamente per l'Europa possiamo ipotizzare l'avvio del download gratis tra le 17:00 e le 19:00.

Al tempo stesso la casa francese dovrebbe lanciare una campagna promozionale su Assassin's Creed II Revelations e Assassin's Creed II Brotherhood, permettendo di acquistare entrambi a prezzo scontato. Al momento in ogni caso il publisher non ha annunciato nulla in merito non ci resta quindi che attendere le prossime ore per capire come si evolverà la situazione e quando Assassin's Creed 2 per PC sarà effettivamente scaricabile gratis anche in Italia.

Durante gli oltre quaranta giorni di quarantena la compagnia ha regalato anche Child of Light e offerto weekend di prova per giochi come The Crew 2 e Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, con l'obiettivo di aiutare i giocatori a divertirsi a costo zero in questo momento di grande difficoltà.