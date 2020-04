Assassin's Creed 2 gratis per PC ecco il link per il download

Come preannunciato nel weekend dall'analista Daniel Ahmad, Assassin's Creed 2 è gratis da oggi su Uplay, il download è disponibile da ora anche in Italia, di seguito il link per scaricarlo e tutti i dettagli.

"Assassin’s Creed II è il seguito del celebre titolo diventato in breve tempo una delle proprietà intellettuali di maggior successo nella storia dei videogiochi. Il secondo capitolo è ambientato durante il rinascimento italiano e presenta un nuovo protagonista, Ezio Auditore, un giovane nobile fiorentino. Ezio incontrerà Leonardo da Vinci, sfiderà le più potenti famiglie di Firenze e si avventurerà tra i canali di Venezia dove apprenderà come diventare un letale assassino..."

Potete scaricare Assassin's Creed 2 gratis da Uplay seguendo il link qui sotto, valido unicamente per il download della versione PC del gioco.

Avete tempo fino al 17 aprile per riscattare il gioco, una volta aggiunto alla libreria Uplay questo resterà vostro per sempre, dunque approfittatene prima che sia troppo tardi. Questa versione include solamente Assassin's Creed 2 senza DLC ed espansioni di alcun tipo, anche Assassin's Creed 2 Brotherhood e Revelations sono venduti separatamente. Si tratta in ogni caso di un regalo assolutamente degno di nota, un gioco da non perdere se ancora non fa parte della vostra libreria.