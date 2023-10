Assassin's Creed 2: i momenti più epici della storia di Ezio Auditore

Assassin's Creed II è considerato da critica e pubblico il miglior Assassin's Creed mai realizzato: il suo successo è dovuto non solo ai netti miglioramenti ludici e tecnici rispetto al predecessore, ma anche al carisma del suo protagonista Ezio Auditore ed alla storia ricca di momenti memorabili.

Parlando appunto della trama del classico Ubisoft, vi ricordiamo 5 dei momenti più epici di Assassin's Creed II, che hanno contribuito a rendere l'avventura ancora più coinvolgente e memorabile:

Ezio e Federico sui tetti di Firenze

"Bella vita la nostra, eh fratello?", dice Federico Auditore a suo fratello Ezio, che gli risponde "la migliore, che possa non cambiare mai", "E possa non cambiare noi", conclude Federico. Così ha inizio la storia principale di Assassin's Creed II, con i due giovani rampolli della famiglia Auditore sui tetti di Firenze a godersi la loro esistenza, nel frattempo che il logo del gioco compare su schermo con in sottofondo la splendida "Ezio's Family", tema principale del gioco. Di lì a poco, però, la vita dei due ragazzi cambierà per sempre.

L'esecuzione della famiglia Auditore

Uno degli eventi più cruciali e drammatici di tutto il gioco. Finiti vittime di una congiura, il patriarca Giovanni Auditore ed i fratelli di Ezio, Federico e Petruccio, vengono condannati a morte e giustiziati pubblicamente in Piazza della Signoria a Firenze. Ezio assiste impotente alla tragica fine dei suoi cari, giurando vendetta nei confronti del gonfaloniere Uberto Alberti che ha tradito la sua famiglia. I fatti di Piazza della Signoria spingeranno Ezio Auditore a divenire un Assassino nel corso di Assassin's Creed 2, portandolo ad intraprendere una dura guerra contro i Borgia e l'Ordine dei Templari.

Il discorso sulla libertà

"22 anni fa mi ritrovavo dove sono ora, a guardar morire le persone che amavo tradite da coloro che chiamavo amici": è così che inizia il discorso di Ezio al popolo di Firenze, in quella stessa piazza dove ha visto morire parte della sua famiglia, per spronarlo a riprendere il controllo della propria esistenza senza sottostare al volere imposto da forze più grandi. "Non vi serve nessuno che vi dica cosa fare, né Savoranola, né i medici. Siamo liberi di seguire la nostra strada. Alcuni vorranno rubarvi questa libertà, e molti di voi ci rinuncerebbero volentieri. Ma è la facoltà di scegliere ciò che riteniamo giusto a renderci uomini", prosegue Ezio invitando i suoi concittadini a scegliere autonomamente quale strada seguire, senza che nessuno, nemmeno lui stesso, possa impedirlo. Lo struggente monologo del nobile italiano è la prova di quanto Ezio sia maturato con il passare degli anni, proseguendo così verso la strada che lo porterà a divenire un Maestro Assassino.

Lo scontro con Papa Alessandro VI

La sequenza finale di Assassin's Creed II si svolge a Roma, precisamente nella Cappella Sistina in Vaticano: è qui che ha luogo lo scontro tra Ezio e Rodrigo Borgia, ora Papa Alessandro VI. Il potente nemico può fare affidamento sul bastone papale che, essendo un altro Pezzo dell'Eden, gli conferisce poveri sovrumani e mettendo così alle strette l'Assassino. Ma dopo un epico combattimento il protagonista ha la meglio, decidendo infine di risparmiare l'avversario avendo ormai placato la sua sete di vendetta per la morte dei suoi cari. Tra l'evocativo scenario del Vaticano, ed anche solo il fatto che il boss finale sia un Papa, lo scontro con Alessandro VI ha la sua elevata dose di atmosfera e spettacolarità come poche altre volte si è visto nella serie Ubisoft.

Chi è Desmond?

Subito dopo aver sconfitto Rodrigo Borgia, usando la Mela e il Bastone dell'Eden, Ezio riesce infine ad accedere alla cripta in Vaticano dove viene accolto da un ologramma di Minerva, appartenuta al popolo della Prima Civiltà vissuto prima degli esseri umani. Minerva spiega che la sua razza ha creato gli umani come servitori, venendo però annientata da un cataclisma destinato a ripetersi. E così i sopravvissuti tra Prima Civiltà ed umani hanno unito le forze per per creare cripte speciali per impedire il ripetersi dell'apocalisse. Soltanto una persona può evitare nuovamente la fine del mondo: Minerva si rivolge dunque a. prescelto, Desmond Miles, lasciando tutto nelle sue mani. Minerva dunque sparisce, lasciando Ezio incredibilmente confuso così come lo stesso Desmond che ha rivissuto tutti questi ricordi attraverso l'Animus. Un colpo di scena inaspettato che cambia radicalmente l'evolversi della storia di Assassin's Creed, lasciando ai giocatori il desiderio di scoprire tutto su quelle incredibili rivelazioni.