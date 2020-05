Giochi Gratis PC: Ubisoft regala Assassin's Creed 2, Rayman Legends e Child of Light

Nel caso vi foste persi uno dei tanti giochi gratuiti messi a disposizione da parte di Ubisoft per tutti gli utenti Uplay, sappiate che solo per i prossimi giorni potrete approfittare nuovamente delle offerte, tutte attive contemporaneamente.

Ciò significa che visitando la pagina principale dell'Ubisoft Store è possibile aggiungere alla propria collezione digitale senza alcun costo i seguenti giochi: Assassin's Creed 2, Rayman Legends e Child of Light. Se non avete possibilità di avviare il client Uplay sul vostro PC e riscattare i giochi, vi ricordiamo che è possibile aggiungere tutti e tre i titoli alla libreria semplicemente visitando la pagina ufficiale della promozione, effettuando il login allo store con il proprio account ed acquistando i prodotti a costo zero. Va precisato che la promozione resterà attiva solo fino al prossimo 5 maggio 2020, avete quindi pochi giorni per approfittare di questa seconda opportunità.

Sempre a proposito di giochi gratis, sappiate che sono tantissimi i titoli che possono essere riscattati in modo completamente gratuito su varie piattaforme. Su Epic Games, ad esempio, potete ottenere Amensia e Crashlands gratis fino al prossimo giovedì, invece su PC e console c'è Pac Man Championship Edition 2 gratis.