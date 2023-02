Assassin's Creed 2: tre cose che non sapete su Ezio Auditore da Firenze

Nonostante 15 anni di giochi ed un gran numero di protagonisti diversi, Ezio Auditore da Firenze resta ancora adesso uno dei più amati dai fan di Assassin's Creed.

Personaggio principale di Assassin's Creed II e dei seguiti Brotherhood e Revelations, l'assassino italiano ha conquistato gli appassionati grazie alla sua personalità carismatica e le sue incredibili abilità, che gli hanno permesso di farsi strada all'interno della Confraternita degli Assassini fino a divenirne maestro. Siete sicuri però di conoscere davvero tutto in merito al personaggio? Ecco tre curiosità su Ezio Auditore che vale la pena conoscere.

Ezio non è un discendente di Altair

E' ispirato a un personaggio di George Clooney

La sua prima comparsa non è in Assassin's Creed II

Come ben sanno gli amanti della serie,è discendente sia diche di Ezio Auditore, dei quali rivive i ricordi attraverso l'Tuttavia, nonostante l'enorme similitudine tra i tre personaggi,: come spiegato da, uno degli scrittori della serie, Ezio ed Altair appartengono a rami completamente diversi dell'albero genealogico di Desmond, e dunque non sono in alcun modo correlati tra loro.Dopo aver vissuto gli anni della sua gioventù nel secondo capitolo, in Assassin's Creed Brotherhood Ezio è divenuti un uomo, ed il suo look appare dunque più maturo rispetto a quanto visto nel gioco precedente.Cambia anche la sua personalità, più seria e cupa rispetto a quanto visto in precedenza. Per dare maggiore caratterizzazione a questa versione del celebre assassino,, lead writher di Brotherhood, ha rivelato di essersi ispirato a, il cinico manager interpretato danel film, che preferisce la solitudine tendendo a nascondere le sue emozioni. Questi tratti caratteriali sono stati incorporati nella versione adulta di Ezio.Se volessimo essere del tutto preciso, Ezio Auditore fa la sua prima, vera comparsa nel franchise di Assassin's Creed poco prima dell'uscita del secondo capitolo., una serie di tre cortometraggi live-action realizzati da Ubisoft per pubblicizzare Assassin's Creed II, incentrati sulla figura di, padre di Ezio. Il futuro maestro assassino viene qui raffigurato ancora giovanissimo e dedito a vivere la sua gioventù da nobile spensierato, ignaro di ciò che lo avrebbe atteso negli anni a venire.Volete scoprire ulteriori dettagli sul personaggio? Ecco quando è nato Ezio di Assassin's Creed 2 , oltre a scoprire dove si trova la tomba di Ezio Auditore di Assassin's Creed 2