Assassin's Creed 2 vs Brotherhood vs Revelations: qual è il miglior gioco di Ezio?

La trilogia di Assassin's Creed con protagonista Ezio Auditore da Firenze ha contribuito a rendere la serie Ubisoft celebre in tutto il mondo, grazie ad avventure coinvolgenti, scenari mozzafiato e storie appassionanti. Ma qual è il miglior gioco con protagonista l'iconico Assassino fiorentino?

Ezio diventa il protagonista principale della serie in Assassin's Creed II, succedendo al già apprezzatissimo Altair Ibn-La'Ahad visto nel capostipite del brand. Il secondo episodio viene considerato praticamente all'unanimità come un grosso miglioramento del primo Assassin's Creed in praticamente ogni singolo aspetto: il gameplay è adesso ancora più vario e più complesso, con una struttura delle missioni dotata di maggior profondità ed un quantitativo di armi, gadget e possibilità più ampio rispetto al passato. Oltre l'evoluzione della trama ed il carisma del protagonista, a lasciare il segno è anche la magnifica ambientazione collocata nell'Italia Rinascimentale, che ci porta a visitare città come Firenze e Venezia che tolgono il fiato per la loro caratterizzazione e la cura riposta in ogni singolo particolare. Non è dunque un caso che il secondo gioco viene considerato l'Assassin's Creed più bello mai fatto in oltre 15 anni di storia del franchise.

Nonostante il grande successo di Assassin's Creed II, sono in tanti ad essersi comunque fortemente affezionati ad Assassin's Creed Brotherhood, secondo atto della storia di Ezio e stavolta quasi interamente ambientato nella Roma di inizio '500. Proprio la location scelta per il gioco fa la differenza: esplorare la città ed arrampicarsi su monumenti come il Colosseo e Castel Sant'Angelo è sufficiente per far venire un brivido ad ogni giocatore italiano che si rispetti. A parte questo, pur presentandosi molto simile al predecessore, Brotherhood aggiunge alcune piccole ma significative novità, come il gioco online e la possibilità di poter gestire la propria Confraternita (a tal proposito sapete chi ha creato la Confraternita degli Assassini in Assassin's Creed?), reclutando nuovi adepti, assegnando loro compiti e chiamandoli anche a darci sostegno in combattimento. Pur senza magari avere l'impatto del predecessore, Brotherhood ha lasciato il segno ed è ancora oggi tra gli Assassin's Creed più amati.

Prima di passare a nuovi setting e personaggi, c'è spazio per un'ultima, grande avventura nei panni di Ezio. Assassin's Creed Revelations in linea di massima non gode degli stessi consensi dei due predecessori, con i fan ormai desiderosi di andare avanti ed assistere alla vera e propria conclusione della saga di Desmond Miles, tuttavia anche l'ultimo gioco con protagonista il nobile fiorentino ha qualche interessante freccia al suo arco. Oltre ad un cambio radicale di ambientazione, ora collocata a Costantinopoli, Revelations ha il merito di farci nuovamente vestire i panni di Altair attraverso alcune sequenze flashback, scoprendo così anche la conclusione della sua storia. In termini di gameplay, Ezio può ora contare su un elevato numero di bombe differenti da sfruttare a proprio vantaggio in combattimento o durante le fasi stealth, e viene introdotto un minigioco in stile Tower Defense dove il protagonista deve difendere le sue basi dall'assalto nemico. A parte questo non ci sono però novità particolari, sebbene Revelations offra una storia interessante ed un miglioramento tecnico rispetto ai titoli precedenti.

Viene spontaneo considerare Assassin's Creed II come il gioco migliore di Ezio, ma è davvero così? Diteci cosa ne pensate nei commenti, rivelandoci qual è secondo voi l'avventura più grande!