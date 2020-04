Assassin's Creed 2020: il nuovo romanzo svela la data di lancio?

Amazon Germania ha inserito in listino nelle scorse ore un nuovo romanzo di Assassin's Creed in arrivo il 17 novembre, data che potrebbe coincidere con la finestra di lancio del prossimo episodio della serie, non ancora annunciato ufficialmente.

Il romanzo è intitolato semplicemente "Assassin's Creed" e la pagina prodotto non presenta particolari dettagli, copertina e nome definitivo sono avvolti nel mistero, così come la trama, ben in vista è invece come detto la data di disponibilità. Ovviamente non è detto che il libro debba necessariamente uscire insieme al gioco tuttavia si tratta di una piccola conferma riguardo al fatto che la macchina del marketing del prossimo Assassin's Creed si è messa in moto. E' possibile dunque ipotizzare il lancio di Assassin's Creed Ragnarok (titolo non ufficiale) tra ottobre e novembre, finestra di debutto tipica per la serie, scongiurando apparentemente rinvii al 2021.

Secondo alcuni insider (tra cui il celebre Shinobi602) il reveal del prossimo Assassin's Creed sarebbe molto vicino e potrebbe avvenire entro metà maggio, restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Ubisoft. Varie fonti confermano l'ambientazione vichinga mentre il titolo definitivo non dovrebbe essere Assassin's Creed Ragnarok e probabilmente nemmeno Assassin's Creed Kingdom. E voi cosa vi aspettate dal prossimo capitolo della saga?