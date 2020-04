Assassin's Creed 2020, né Ragnarok né Kingdom, ma sì ai vichinghi: ancora rumor!

Non sembrano trovare fine le voci di corridoio legate ad un prossimo capitolo della serie Assassin's Creed, con rumor che sembrano indicare il reveal come ormai imminente.

A gettare nuova benzina sul falò dei rumor è uno YouTuber francese, tramite alcuni Tweet avvistati dalla redazione di Daily Star. Attivo sul social network come "j0nathan", quest'ultimo suggerisce che il tanto chiacchierato nuovo Assassin's Creed non si chiamerà né Assassin's Creed Ragnarok né Assassin's Creed Kingdom. Il presunto leaker segnala però come veritiera l'ambientazione norrena e l'epoca vichinga.

Tra i dettagli aggiuntivi, come potete verificare direttamente in calce a questa news, vengono offerti il ritorno della lama celata e dello scudo e il fatto che il personaggio principale sarà femminile, ma con comunque la possibilità di optare per uno maschile. Esclusa la possibilità che il protagonista si chiami Jora, come emerso in rumor precedenti. La mappa di gioco non sarebbe limitata alla sola Scandinavia e l'assetto di gioco confermerebbe il percorso intrapreso con Origins e Odyssey, con una componente RPG ancora più marcata. Significativa inoltre la componente "sovrannaturale" presente nel titolo. Viene infine indicata come assente una modalità cooperativa, mentre si ribadisce che l'uscita del nuovo Assassin's Creed resta attesa per il 2020, con un reveal ormai piuttosto vicino.

Come di consueto, vi ricordiamo che si tratta di informazioni non ufficiali e che al momento Ubisoft non ha offerto conferme in merito ad alcun nuovo capitolo della serie di Assassin's Creed.