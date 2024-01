Assassin's Creed: il 2024 segna i 500 anni dalla morte di Ezio Auditore

Ad oltre 16 anni dalla nascita del franchise, Ezio Auditore rimane probabilmente il protagonista più memorabile in assoluto tra quelli apparsi in Assassin's Creed. Nel 2024 appena iniziato si celebrano i 500 anni dalla morte dell'assassino nato a Firenze, nella lineup fittizia creata da Ubisoft per la sua saga.

Ezio Audtiore ha conquistato innumerevoli giocatori grazie al suo carisma, le sue abilità da assassino se per le gesta raccontate in Assassin's Creed 2. Lo abbiamo visto tornare sulle scene in Assassin's Creed Brotherhood, come leader degli Assassini a Roma, ed abbiamo vissuto il concludersi del suo peregrinare in Assassin's Creed Revelations, che racconta del suo viaggio in cerca di risposte a Costantinopoli. Resosi protagonista di una delle trilogie più iconiche del videogioco moderno, è poi riapparso più recentemente in Assassin's Creed Nexus VR. Ad oggi risulta un personaggio tanto iconico da essere conosciuto, in diversi casi, anche da chi non è solito frequentare il mondo videoludico.

A testimonianza dell'affetto che il personaggio continua a ricevere tutt'oggi, i giocatori stanno già celebrando - quasi come se si trattasse di una persona reale - i 500 anni dalla morte di Ezio Auditore, avvenuta nel 1524 nel lore di Assassin's Creed.

Se aveste voglia di un tuffo nel passato, vi consigliamo di rivivere i momenti più epici della storia di Ezio Auditore in Assassin's Creed 2.