Assassin's Creed 3 e Assassin's Creed Liberation Remastered annunciati per PS4, One e PC

Pochi minuti fa, Ubisoft ha annunciato Assassin's Creed 3: Remastered per PlayStation 4, Xbox One e PC. Questa versione del gioco includerà al suo interno tutti i DLC (Benedict Arnold, Segreti Nascosti, La Tirannia Di Re Washington) e anche Assassin’s Creed Liberation Remastered.

La pubblicazione è prevista per il mese di marzo 2019. Assassin's Creed 3: Remastered potrà essere ottenuto senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli acquirenti del Season Pass di Assassin's Creed Odyssey, ma sarà venduto anche come titolo stand-alone. Il prezzo di vendita, in ogni caso, non è ancora stato svelato.

Le edizioni rimasterizzate dei due giochi offriranno la risoluzione 4K e il supporto all'HDR su PlayStation 4 Pro, Xbox One X e PC, texture ad alta risoluzione, un nuovo motore grafico e diversi altri miglioramenti del comparto visivo. Ubisoft ha inoltre dichiarato di aver rivisto anche le meccaniche di gameplay, sebbene non abbia fornito informazioni più dettagliate in merito.

Assassin's Creed 3 è uscito originariamente nel 2012 su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. È ambientato negli Stati Uniti d'America del 18° secolo, nel bel mezzo della Rivoluzione Americana. Il protagonista Connor, spinto ad agire dallo shock per la distruzione del suo villaggio, dedica la vita a lottare per la libertà. Assassin's Creed Liberation è invece uno spin-off uscito lo stesso anno su PlayStation Vita e arrivato poi anche su PlayStation 3, Xbox 360 e PC. È ambientato in Lousiana e ha per protagonista Aveline de Grandpré.